Else samler skrald op for andre - og det ikke kun for sin egen skyld

Stanniolpapir, cigaretpakker, chipsposer.

Det skærer i øjnene på mange af os, når vi ser skrald i naturen. Det er bare de færreste, der rent faktisk gør noget ved det grimme syn.

Heldigvis findes der overskudsmennesker som Else Knarborg fra Silkeborg.

Hun holder meget af sin by og har indledt sin egen lille mission. Det er der indtil videre kommet mere end 20 store, fyldte affaldssække ud af.

Jeg har det skidt over, hvor meget der er. Man bliver lidt trist til mode. Else Knarborg

Mine og dine vaner

I en måned har Else Knarborg samlet skrald op i postnummer 8600.

- Jeg har boet her hele mit liv og har nok en forkærlighed til Silkeborg. Jeg vil gerne, at der er ordentligt her, men jeg vil sgu' også have, at det er ordentligt i andre byer, siger Else Knarborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun gør selv en forskel, og hun håber også, at andre vil gøre det samme.

- Man kan se, at jeg ikke er kommunalarbejder, og måske vil nogle lade være med at smide deres skrald, fordi de kan se, at det ikke er fair, at andre skal rende og samle op for dem, siger Else Knarborg til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kunne da godt gøre det til en vane at samle skrald op resten af mit liv, men det er federe, hvis folk vil ændre deres vaner.

I Silkeborg Kommune sørger Entreprenørenheden for at samle skrald i bymidten. Men der er ikke ressourcer til at samle ude ved de større veje, lyder det.

Aarhus tager kampen op

I Aarhus er det et velkendt problem, at der er meget skrald i gaderne. Op mod 100 tons skrald smidt på byens gader koster årligt Aarhus Kommune mere end 10 millioner kroner.

Nu er Cityforeningen gået sammen med 30 andre foreninger, virksomheder og privatpersoner om at ændre aarhusianernes adfærd.