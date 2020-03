Aarhus oplever overvældende interesse for ikoniske gadelamper

De første købere får mulighed for at hente hver to lamper i dag, mandag. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

I 20 til 40 år oplyste de særlige Københavneramarturer gaderne i Aarhus Midtby og på Trøjborg, og nu kommer de formentlig til at oplyse stuer og køkkener rundt omkring i Østjylland.

I hvert fald har Aarhus Kommune meldt udsolgt på de 250 gadelamper, som de indtil videre har sat til salg via Facebook.

Det skriver Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

970 personer har skrevet til kommunen, at de gerne vil købe en af de gamle lamper, der blandt andet har hængt på Frederiks Allé, Park Allé, Rådhuspladsen, Mejlgade, Skolegade, Trøjborg og Frederiksberg.

- De har i mange år været meget ikoniske for bybilledet, så man kan godt sige, at det er lidt af et stykke Aarhus-historie vi står med, sagde projektleder Ole Morgenstjerne i februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Aarhusianske gadelamper udskiftes i kampen for miljøet

De strømslugende lamper er siden 2016 blevet udskiftet med energibesparende LED-lys, og i alt skal 29.000 lamper udskiftes.

Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

Mere lys for færre penge

Københavneramaturerne har et strømforbrug på omkring 80-250 watt, imens de nye bruger 15-20 watt, og udskiftningen betyder, at Aarhus Kommune sparer 30 procent på vejbelysningens elforbrug. Det svarer til 1500 husstandes årlige strømforbrug.

Læs også Merete hjælper lande med dårligt sundhedsvæsen i kampen mod corona

Samtidig betyder udskiftningen, at kommunen fremover kommer til at have lys i alle gadelamper om natten og ikke kun hver anden som tidligere.

De første købere får mulighed for at hente to lamper hver mandag den 9. marts fra 15-17 på kommunens lager.

Læs også Lars blev stoppet i tolden: Havde tre lime-frugter med hjem

Hver lampe koster 200 kroner og kræver en renovering. Pengene går til projektet Lys på Aarhus, der installerer lyskunst i bybilledet.

Der kommer flere lamper til salg løbende.

Læs også Mystisk boks med gamle pengesedler dukkede op i busk: Nu er ejeren fundet