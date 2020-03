Skoleleder på corona-ramt skole: Forældre er bekymrede

Børn kan godt opleve, at deres forældre siger: ”Det skal du ikke tænke på”. Men når børn nu tænker på det, har de brug for at få talt om det. Giv dig tid til at lytte til deres bekymringer og hjælp dem med at sortere i de informationer, de har fået fra medier og andre steder. Tag barnets følelser alvorligt og svar så ærligt og konkret som muligt.

Tal med dine børn om fakta

Fortæl dit barn de konkrete fakta om coronavirussen. For eksempel at sundhedsmyndighederne generelt mener, at der er god grund til at tage det roligt. Det er primært ældre og svækkede borgere, som risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronavirus. Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at man skal have været i tæt "ansigt-til-ansigt"-kontakt med en coronasmittet for selv at få virussen. Det vil sige inden for to meter fra hinanden i mere end 15 minutter.