Skal man bruge mundbind? Spørgsmål og svar om corona

Hvad er symptomerne på coronavirus?

Coronavirus/covid-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.

Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.

Hvis du inden for de seneste 14 dage har været i et land med coronavirus/covid-19 smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus/covid-19, så ring til lægen, hvis du er syg.

Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region (Find nummer).

Hvor alvorligt er det?

111.228 i verden er blevet smittet. Af dem er 3.892 døde, imens 62.369 er blevet helbredt. I Danmark er 59 personer smittet, ingen døde og en helbredt. Tallene er fra den 9. marts kl. 12.30.

Coronavirussen er mest alvorlig for patienter med kroniske sygdomme i hjerte og lunger. Langt, langt de fleste – også med kronisk sygdom – bliver dog raske igen, men det kan blive nødvendigt at behandle med ekstra ilt eller respirator for at blive rask igen.

Hvordan undgår jeg at blive smittet?

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn

Ved at begrænse smitten i landet, presses sundhedsvæsenet mindst muligt.

Hvor let smitter corona?

Sandsynligheden for at blive smittet er 1 % for dem, der har været kontakter til nogle, der er smittet. Hvis man bor sammen med folk, der er smittet, så er risikoen cirka 10 %. Det vil sige, at ni ud af ti, der bor sammen med en smittet, faktisk ikke bliver syg.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen

Hvorfor kommer man i karantæne?

Mandag eftermiddag var 770 danskere i karantæne. Alle, der kommer i karantæne, har været i tæt kontakt med en smittet person, for eksempel hvis man har været sammen på mindre end to meters afstand i mere end 15 minutter eller tæt kontakt ved f.eks. håndtryk.

Hvis man ikke helt kan undgå, at der kommer en epidemi, kan man måske udstrække den, så der ikke kommer så mange syge på én gang, og hvis man gør det, så vil sundhedsvæsenet blive mindre presset, fordi man kan nå at færdigbehandle én patient, før den næste bliver syg.

Hvor mange dør af corona?

Den 9. marts 2020 kl. 12.30 var i alt 111.228 på verdensplan blevet smittet. Af dem er 3892 døde og 62.369 helbredte.

Hvordan adskiller corona sig fra influenza?

Lige nu er der mange influenzatilfælde i Danmark, og indtil videre er der ikke smittespredning med corona i Danmark, så sandsynligheden for at have coronavirus, hvis man ikke har været ude og rejse, er stort set nul.

Hvordan har de smittede i Danmark det?

De fleste oplever virussen som en almindelig influenza.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har været ude og rejse?

For personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder efter 2. marts, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet.

Personale i sundheds- og ældresektoren, der i deres arbejde har borger/patient-kontakt, og som er udrejst fra et af de særlige risikoområder inden for 14 dage, må ikke gå på arbejde før 14 dage efter udrejse fra risikoområdet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal ud og rejse?

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Hubei-provinsen i Kina og alle rejser til regionerne Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche i Italien. De fraråder ligeledes alle ikke-nødvendige rejser til Iran og byen Daegu og provinsen Gyeongbuk i Sydkorea. Rejsende til andre steder i verden anbefales at være forsigtige - det vil sige at følge myndighedernes retningslinjer for at undgå smitte.

Skal man bruge mundbind?

Nej, myndighederne anbefaler ikke, at man bruger mundbind, når man for eksempel er i en lufthavn eller rejser, da der ikke er noget, der tyder på, at anvendelse af mundbind hos raske reelt har en effekt på smittespredningen.

Kilder: Lars Østergaard, ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, coronasmitte.dk, Statens Institut for Patientsikkerhed, The Johns Hopkins Center for Health Security