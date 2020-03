Ny drive-in-test for coronavirus er åbnet: Sådan fungerer det

Personalet på Aarhus Universitet demonstrerer her for pressen, hvordan testen for coronavirus fungerer i det nye drive-in-telt.

Lørdag middag åbnede landets nye drive-in-test for coronavirus i Aarhus.

Det er Aarhus Universitetshospital, der står bag den nye testfacilitet, som skal gøre det muligt at teste endnu flere for coronavirussen, COVID-19, der har ramt både Danmark og store dele af verden.

- Det er den bedste måde, man kan inddæmme smitten på, så man undgår, at der kommer en epidemi, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

01:21 VIDEO: Her kan du høre, hvorfor Aarhus Universitetshospital har lavet den nye testfacilitet, og hvordan det fungerer. Luk video

En effektiv metode

Drive-in-testen er en effektiv metode til at få testet mange mennesker.

- Det er smart, fordi man undgår at komme ind på hospitalet, siger Lars Østergaard og fortsætter:

- Fordi hver gang vi har én inde til undersøgelse, så er der faktisk et stort rengøringsarbejde bagefter, og det betyder, at stuen bliver nødt til at stå tom, imens den bliver gjort ren, siger han.

Læs også To grafer viser, hvorfor det giver mening at aflyse alle større arrangementer

Sådan fungerer drive-in-testen

Drive-in-testen er ikke en åben facilitet, som alle og enhver kan benytte. Det kræver nemlig, at ens læge eller vagtlægen har fundet det nødvendigt.

- Når man mærker symptomer og har været i de relevante lande, så kontakter man sin læge eller vagtlæge på telefon, og så vurderer lægen sammen med os, om man skal komme her og blive testet, forklarer ledende overlæge, Lars Østergaard.

Når man mærker symptomer og har været i de relevante lande, så kontakter man sin læge eller vagtlæge på telefon, og så vurderer lægen sammen med os, om man skal komme her og blive testet. Lars Østergaard, ledende overlæge

Hvis man bliver visiteret til en test, kører man ind i drive-in-teltet, hvor personalet står klar. Her vil de med en podepind tage et skrab fra svælget. Fra man er testet, til man har fået svaret, går der op til højest 12 timer.

Ved drive-in-teltet på Aarhus Universitetshospital får patienten taget et skrab med en podepind fra svælget. Herfra går der op til højest 12 timer, før man får svar.

Ny mulighed mandag: Bliv testet derhjemme

Fra mandag vil det også være muligt at blive testet uden at skulle forlade sit hjem.

- Hvis man nu ikke har mulighed for selv at køre bil - enten fordi man er syg eller man ikke har nogen bil eller kørekort - så har vi lavet det sådan, at vi har mulighed for at komme hjem til folk, forklarer Lars Østergaard.

Her kan du finde mere information om coronavirus.

Læs også Disse østjyske arrangementer bliver påvirket af corona