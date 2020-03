Merete hjælper lande med dårligt sundhedsvæsen i kampen mod corona

Tidligere har Merete Storgaard været i Afrika for at bekæmpe ebola – nu er det coronavirussens tur.

Imens mange mennesker er skeptiske over for at rejse lige nu, er overlæge Merete Storgaard netop hjemvendt fra tre uger i Malaysia med Røde Kors.

Hun har tidligere været i Afrika og hjælpe i kampen mod ebola. Og nu er turen kommet til coronavirussen.

Som overlæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital har hun en uhyr vigtig viden, og den er der brug for i de områder, hvor sundhedsvæsnet ikke er godt nok udrustet.

Andre lande har slet ikke de der overvågningsmuligheder - har slet ikke kapacitet til at stille diagnosen. Merete Storgaard, Overlæge, infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Derfor har hun været med til at lægge en klar strategi, hvis krisen slipper løs i de fattigste lande.

- Når du kigger på billedet lige nu, kan du se, at det har spredt sig rigtig, rigtig meget. Og det er en sygdom, der vil lægge pres på sundhedsvæsenet, siger Merete Storgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende bør vi især være bekymrede for lande, som ikke er ramte endnu – for eksempel lande som Bangladesh og Myanmar.

- Andre lande har slet ikke de der overvågningsmuligheder - har slet ikke kapacitet til at stille diagnosen. Så der vil vi nok komme til at se sygdommen på en anden måde - at sundhedspersonalet bliver syge og vil dø, siger Merete Storgaard.

I Asien ser vi lige nu virussen ramme hårdt i lande som Japan og Sydkorea, men de lande kan håndtere sygdommen, lyder det fra overlægen.

- Det mønster, man ser, er, at de lande, hvor der er gode sundhedsvæsener - gode muligheder for at screene og diagnosticere - der finder man det og har mulighed for at håndtere det, siger hun.

Hun mener, at myndighedernes håndtering i Danmark er spot on - også når større arrangementer aflyses.

- Hvis man skal være med fra starten, skal man fange dem og isolere dem og få sat dem omkring dem i karantæne.

I Danmark var der ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. marts kl. 12.30 35 smittede og 628 i karantæne.

I artiklen herunder har ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitet svaret på TV2 ØSTJYLLANDS følgeres spørgsmål.

