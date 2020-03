Letbane-direktør om nye anbefalinger: Det kom virkelig bag på mig

Letbane-direktøren havde ikke regnet med, at Regeringen ville anbefale, at udbydere af offentlig transport tager initiativer såsom at sætte flere tog og busser ind.

- Udbyderne bliver bedt om at tage initiativer, der skal sikre, at man ikke står for tæt. Det kommer til at gælde i myldretiden. Der bliver behov for at sætte flere tog og busser ind.

Sådan lød det fra Statsminister, Mette Frederiksen, under et pressemøde om COVID-19 tirsdag formiddag.

Det kommer virkelig bag på mig. Jeg har ikke set nogen indikation på, at det her ville ske. Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane

Udmeldingen kommer som et chok for direktør for Aarhus Letbane, Michael Borre.

- Jeg havde ikke regnet med, at de ville komme med en udmelding som denne. Det kommer virkelig bag på mig. Jeg har ikke set nogen indikation på, at det her ville ske, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere Letbanetog er ikke en mulighed

Selvom statsministeren anbefaler, at der bliver sat flere toge ind, så er det ikke en mulighed at sætte flere letbanetog på strækningen for Aarhus Letbane.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at sætte flere letbanetog på strækningen. Det er logistisk umuligt, blandt andet fordi vi ikke har flere letbanetog, siger Michael Borre.

Læs også Regeringen: Undgå tog og bus i myldretid

Han fortæller dog, at han har stor forståelse for situationen.

- Det er bare et vilkår, som det ser ud lige nu.

Midttrafik kommer med en plan

Michael Borre understreger, at det er Midttrafik, der står for at koordinere, hvordan de nye anbefalinger skal kunne lade sig gøre.

- Vi er i dialog med Midttrafik, og vi skal have fundet en løsning. For vi skal selvfølgelig efterleve de her anbefalinger.

Læs også Skoleleder på corona-ramt skole: Forældre er bekymrede

Regeringen opfordrer rejsende til at overveje, om der er mulighed for at rejse uden for myldretiden ved eksempelvis at møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

Samtidig bør rejsende, som er smittede, eller som har mistanke om at være smittet, ikke rejse med tog og bus for at undgå at give smitten videre til andre.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen