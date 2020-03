Historisk hotel ødelagt af brand - nu stopper politiet efterforskningen

I slutningen af februar brændte dele af det historiske Hotel Julsø i Ry ned, og det ligger nu i ruiner.

Hotel Julsø var tidligere en lille perle ved Himmelbjerget, hvor fra østjyderne har mange gode minder.

Nu ser der sådan herud på stedet. Foto: Øxenholt foto

Siden har Sydøstjyllands Politi efterforsket ulykken, og den efterforskning er nu afsluttet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Sydøstjyllands Politi skriver, at de ikke har kunnet fastlægge en endelig brandårsag, men ingen beviser peger på, at der skulle lægge noget strafbart bag branden.

Kristina så sit livsværk brænde ned til grunden

Hotellet er ejet af Kristina og Pasquale Ceravolo, og få dage efter branden talte TV2 ØSTJYLLAND med en knust Kristina Ceravolo.

Hun har boet på stedet og drevet hotellet i 19 år sammen med sin mand og to børn, og det var hende, der opdagede branden og tilkaldte politiet.

Hotel Julsø er 150 år gammel og har været til salg siden 2017. Foto: Hotel Julsø

- Jeg har lagt hele mit liv i hotellet. Vi er blevet en del af lokalsamfundet og har opbygget et stort netværk her i området omkring Himmelbjerget. At se det brænde ned var en helt umenneskelig oplevelse på mange måder, som jeg har meget svært ved at forholde mig til, sagde Kristina Ceravolo til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det var som om, det ikke var mig, der oplevede det - som om jeg var uden for min krop.

Kristina Ceravolo var om morgenen stået op fra en god nats søvn og havde sat en kop kaffe over, som hun netop skulle til at nyde i hotellets smukke omgivelser ved Himmelbjerget.

Men den dag var det ikke blåt hav og frostbeklædte trækroner, hun kiggede ud på, men i stedet for et rødt flammehav i bygningen over for.

Hotel Julsø ved Ry i et stort flammehav. Foto: Per Erfurt

Det var i selve restauranten, som er en del af Hotel Julsø, branden var opstået. Stuebygningen, hvor Kristina Ceravolo bor med sin familie, undslap.

- Derfra går det stærkt, siger Kristina Ceravolo til TV2 ØSTJYLLAND om minutterne efter det øjeblik, hvor hun får øje på flammerne.

- Jeg får min datter ud af sengen, hvor hun ligger og sover, ringer straks 112 og så skynder vi os væk.

De kørte derefter op på en lille skrænt bag hotellet, hvor de med udsigt til hotellet magtesløst må se til, indtil brandvæsenet ankom.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at få en kommentar fra ejerne om, hvad der skal ske med hotellet nu.