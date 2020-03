Nu skal chauffører afvise passagerer i fyldte busser

Er man afhængig af den kollektive trafik for at nå enten på arbejde eller i skole, så skal man måske begynder at tænke i alternative transportløsninger.

Fremover må chauffører i den kollektive trafik nemlig kun medtage det antal passagerer, som der er siddepladser til i busserne og letbanetogene.

Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse på baggrund af regeringens udmeldinger om COVID-19 situationen tidligere i dag.

- Når bussen er fyldt bliver dørene lukket, og bussen vil derefter køre forbi de efterfølgende stoppesteder uden at standse for nye passagerer, siger Britta Charming, pressemedarbejder hos Midttrafik, til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye tiltag træder i kraft ved driftsstart i morgen tidlig.

Håber på færre passagerer

Hos Midttrafik håber man, at varslingen vil få folk til at tænke i andre baner, og at man på den måde kan mindske antallet af rejsende i busserne og letbanetogene.

- Allerede mandag kunne vi se en nedgang i købte billetter på billett-app'en, så vi har en formodning om, at der vil komme færre end normalt, siger Britta Charming.

Letbanen vil dog fortsat stoppe ved alle stoppesteder, og man kan derfor ikke håndhæve de nye regler her.

Hos Midttrafik opfordrer man dog til, at den enkelte passager selv tænker sig om, og ikke stiger på hvis vognen er fyldt.

- Vi appellerer kunderne til at vente på den næste afgang, hvis der kommer en fyldt letbane, siger hun.

Hun opfordrer til, at brugere af den kollektive trafik begynder at tænke i nye baner, hvis de busser og letbaner man plejer at benytte sædvanligvis er fyldt.

- Vi kan ikke garantere, at man kan komme med. Vi kunne sagtens sige, at vi anbefaler at man møder op en halv time før, hvis man vil nå på arbejde til tiden, fordi hvis alle gør det, så er vi jo lige vidt. Vi kan desværre ikke stille nogen garantier, siger Britta Charming.

Ingen ekstrabusser stilles til rådighed

Midttrafik oplyser, at der ikke vil blive stillet nogen ekstra busser til rådighed.

Regeringen har ellers tidligere været ude at sige, at man i forvejen burde indføre ekstra busser og lignende for at mindske antallet af passagerer - og dermed smittefaren - men Midttrafik oplyser, at dette ikke er muligt, fordi al mandskab og material i forvejen er i brug.

- Regeringen meldte lidt håbefuldt ud, at man kunne indføre flere busser, men det var altså ikke muligt, og er det heller ikke nu. Alt mandskab er i forvejen ude at køre, siger Britte Charming.

Rejsende med pendlerkort eller lignende vil ikke kunne få en refundering, hvis de oplever, at de ikke kan komme med deres bus eller letbane på grund af de nye tiltag. De allerede eksisterende retningslinjer for refusion hos Midttrafik er stadig gældende.