Nej, hvidløg beskytter ikke mod coronavirus - og 13 andre myter

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kæmper udover kampen mod coronavirussen også mod usande myter om den.

Et led i indsatsen er en hjemmeside, hvor myterne bliver manet til jorden én for én.

Det tiltag er en god idé, mener læge og ph.d. hos Læger Formidler, Ida Donkin.

– Vi er på ukendt land og har en masse ubesvarede spørgsmål, siger hun.

De mange spørgsmål skaber et "vakuum" for informationer, hvor mange tilbyder at gøre os klogere – både med råd og viden af den sandfærdige og mindre underbyggede slags.

De fleste kan falde i

Det kan være mere end svært at navigere i internettets jungle af coronaviden, men ifølge Ida Donkin er kildekritik et godt værktøj til at skære de værste myter fra.

Hun råder blandt andet folk til at lytte til de offentlige myndigheder og huske på, at enkeltstående case-historier er en del af et større billede.

– En huskeregel er, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så skal man lige dobbelttjekke, siger hun.

Selvom nogle af de myter, WHO maner i jorden, kan virke selvindlysende, er det alligevel vigtigt at gøre, mener Ida Donkin. For de fleste af os kan blive overbevist om det meste.

– Hvis vi bliver eksponeret for en løgn tilpas mange gange, så tror vi på den. Særligt hvis den bliver delt af nogen, vi stoler på eller kender. Det er derfor, at misinformationen er farlig, siger hun.

Falsk tryghed

Når først de usande sundhedsråd har forplantet sig, kan de give en falsk tryghedsfølelse, der får os til at være mere afslappede og i værste fald sprede smitte, lyder det.

– Paraderne ryger ned. Man tænker: Jeg har jo spist hvidløg og taget et varmt bad, så jeg kan godt gå ud og drikke øl i aften, siger hun.

Men når hverken hvidløg eller varme bade hjælper, hvad gør så?

- Det kan virke lidt kedeligt sammenlignet med mirakelløsninger. Men man skal vaske hænder, holde afstand og bruge sund fornuft, siger hun.

Her er 14 coronamyter, som WHO afliver:

____

CORONA-MYTER

Virussen smitter ikke i varmt vejr

Virussen smitter stadig, selv om temperaturen stiger. Den smitter i alle områder, klimaer og uanset luftfugtighed.

Koldt vejr og sne dræber virussen

Der er ingen grund til at tro, at koldt vejr kan slå virussen ihjel. Kropstemperaturen ligger uændret på 36,5-37 grader, uanset vejret eller temperaturen omkring os.

Et varmt bad beskytter dig

Der er intet belæg for, at et varmt bad vil beskytte dig mod coronavirus. Tværtimod kan det være farligt at bade i for varmt vand, fordi det kan give forbrændinger.

Den nye virus smitter via myggestik

Der er intet, der tyder på, at coronavirus kan blive overført via myg. Virussen er en luftvejsvirus, der primært smitter gennem dråber, som spredes, når en smittet person hoster eller nyser eller via spyt og snot.

Håndtørrere slår virussen ihjel

Det gør de ikke. I stedet bør man vaske hænder med vand og sæbe eller desinficere dem. Derefter kan du tørre hænderne med en papirserviet eller en håndtørrer.

UV-lamper dræber virussen

Det passer ikke. UV-lamper skal ikke bruges til at sterilisere hænder eller andre steder på kroppen, da det kan forårsage hudirritationer.

Termometre kan afsløre, om du er smittet

Termometeret viser, om du har en højere kropstemperatur, altså feber. Feber er et af symptomerne på coronavirus, men det indtræder ikke før mellem to og ti dage, efter man er blevet smittet.

Influenzavacciner beskytter mod corona

Det gør de ikke. Eksisterende vacciner mod influenza beskytter ikke mod den nye virus. Coronavirussen behøver sin egen vaccine, som forskere lige nu arbejder på at udvikle.

Regelmæssig brug af næsespray forhindrer smitte

Der er intet belæg for, at brug af næsespray mindsker risikoen for at blive smittet med corona. Dog viser forskning, at næsespray hjælper, hvis man er ramt af almindelig forkølelse.

At spise hvidløg forebygger smitte

Hvidløg er sundt, men der er intet bevis for, at det skulle beskytte mod coronasmitte. Til gengæld indeholder hvidløg såkaldte antimikrobielle midler, der dræber eller stoppen væksten af mikroorganismer som for eksempel svampe.

Det er kun ældre, der bliver syge af corona

Folk i alle aldre kan blive smittet af virussen. Ældre er mere udsatte, men det samme gælder folk i alle aldre i de særlige risikogrupper, som blandt andet omfatter mennesker med astma, sukkersyge og hjertesygdomme.

Antibiotika kan forebygge og behandle virussen

Nej, antibiotika virker ikke mod virusser, kun mod bakterier. Men bliver du indlagt med coronavirus kan det godt være, at du får antibiotika for at modvirke yderligere infektioner.

Der findes særlig medicin til forebyggelse eller behandling af corona

Som situationen er lige nu, findes der ikke nogen medicin særskilt mod coronavirussen. Der bliver forsket i at finde frem til en kur eller vaccine lige nu.

Virussen kan smitte via post

Det er der intet, der tyder på. Får du breve eller post fra Kina – eller andre steder fra – øger det ikke smitterisikoen. Forskning viser, at smitten ikke overlever længe på overflader eller objekter.



Kilde: WHO