Opråb til forældre på Facebook: Styr jeres festglade unge

De unge mødes ved de lukkede skoler, på legepladser og på skatebanen i Galten for at drikke og hygge sig sammen. Forståeligt men bekymrende, mener flere lokale, der nu vil have forældrene til at holde dem hjemme eller i mindre grupper for at begrænse smitterisikoen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

To ugers fri fra skole. For en del unge bliver al den ekstra tid tilsyneladende opfattet som en perfekt mulighed for at hænge mere ud og holde flere fester.

I hvert fald blev der flere steder i Østjylland rapporteret om grupper af drikkende unge mandag aften. En adfærd, der i den nuværende situation med den truende corona-smitte får en række østjyder til at reagere på Facebook.

Læs også Unge smittet med coronavirus efter drukspil – overlæge kommer med opråb

- Jeg synes bestemt ikke, at det er hensigtsmæssigt, at de unge ser de lukkede skoler som en ekstra mulighed for at mødes og hygge sig. Jeg synes, vi alle skal tage de rette forholdsregler for at undgå, at vi lægger sundhedssystemet fuldstændig ned, siger Mette Bossow Kallehauge fra Galten. Hun er selv mor til to mindre børn og lige nu hjemmearbejdende offentligt ansat.

Mette Bossow Kallehauge synes det er frustrerende at se, at de unge ikke tager sig deres forholdsregler og ikke lader til at tage truslen om en COVID-19 epidemi seriøst. Foto: Privatfoto

Forældre må træde til

Mette Bossow Kallehauge har oplevet grupper af 30 eller flere unge hænge ud sammen flere steder i både Skovby og Galten og derfor skrevet ud i lokalgrupperne på Facebook.

- Jeg bliver lidt ked af det og frustreret, når jeg ser det. Jeg kan godt forstå, at de unge synes, det er røvsygt at sidde hjemme, men sådan må det være i de her tider. Jeg synes forældrene bør træde i karakter og sørge for at de unge bliver hjemme, siger Mette Bossow Kallehauge til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Fitnesskæde holder åbent og tjener penge på corona

Mød så få som muligt

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) i onsdags meldte ud, at skolerne lukker ned og vi alle skal stå sammen hver for sig, er der løbende kommet skærpelser fra myndighederne for at begrænse smitten med COVID-19.

Blandt andet har myndighederne i en video udstedt nogle retningslinjer for socialt samvær. Her opfordres danskerne til at blive hjemme og kun møde andre, når det er højest nødvendigt. Og hvis man mødes med andre, så skal det være med så få som muligt.

Læs også Minister gentager coronaopsang til de unge og festglade typer

Samtidig gik sundhedsminister Magnus Heunicke tirsdag morgen ud og gentog opdordringerne om at holde sig fra at mødes mange ad gangen specifikt henvendt til de unge.

Anders Ringsted på 30 år arbejder som DJ og kan godt forstå de unges trang til at mødes og feste. Desværre bliver de bare nødt til at udsætte deres fest, mener han. Foto: Privatfoto.

Ikke en drukferie

Det er også én af årsagerne til, at de unges fest-adfærd også støder Anders Ringsted, som også er fra Galten. Han er 30 år, far til to mindre børn og arbejder som DJ.

- Jeg er på de unges side. Jeg er DJ, spiller musik og fester med dem, men nu er vi nødt til at tænke os ekstra om. Vi kan ikke forvente, at de unge selv kan gennemskue konsekvenserne af det, hvis de er bærere af smitten, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Supermarkeder indfører nu afstandsmarkører ved kassen

Flere aftener i træk og også mandag aften har en gruppe unge holdt fest på en legeplads, der ligger lige op af Anders Ringsteds have i Galten. Derfor har han forsøgt at råbe forældrene til de unge mennesker op på Facebook:

- Det her er ikke en drukferie. De unge skal vise ansvar og der skal deres forældre påtage sig opgaven at være nederen og snakke med dem om, at de kun må ses i små grupper med de samme mennesker indtil det her er ovre.

Som et plaster på såret foreslår Anders Ringsted, at man kunne love de unge mennesker en kæmpe fest, når hele epidemien er overstået.

- Jeg kan levere lyd og lys til festen, hvis der er nogle voksne, der vil gå sammen om at holde en stor fest for dem, siger han.