Hjulene kører videre i byggebranchen - men dækkene er piftet

Simon Elkjær vågnede i går op til en mandag, hvor COVID-19 krisen havde kostet ham 10 medarbejdere. En situation der kan blive uoverskueligt alvorlig for hans virksomheder i byggesektoren.

- Jeg har ryddet hele min kalender til at mane ansatte til ro. Henover weekenden har vi fået mails fra vores samarbejdspartnere om, at opgaverne skal udføres til tiden og efter planen. Det vil sige, at hvis vi ikke udfører de opgaver, vi har skrevet under på, så venter der os dagbøder, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi kan ikke bare fortælle vores medarbejdere, at de skal holde fri, gå på ferie eller tage bærbaren med hjem og arbejde derfra. Vores situation er helt omvendt. Vi kæmper for at holde dem på arbejdet. Simon Elkjær, direktør i AROS Maler Enterprise og Aros Development.

For mens regering og kommuner er kommet med udspil efter udspil, hvor uddannelses- service- og transportbranche lukker delvist ned, og hjælpepakker sættes i søen til erhvervslivet, så står byggebranchen nu i en situation, hvor arbejdet skal fortsætte som altid - men hvor medarbejdere ikke er mødt op.

Nogle passer børn, hvis skoler og daginstitutioner holder lukket. Nogle er enten smittet eller frygter smitten, og har isoleret sig derhjemme. Og store dele af den udenlandske arbejdskraft frygter enten smitte eller grænselukning så meget, at de er rejst tilbage til deres familier i hjemlandet.

- Vi kan jo, modsat så mange andre, ikke bare fortælle vores medarbejdere, at de skal holde fri, gå på ferie eller tage bærbaren med hjem og arbejde derfra. Vores situation er helt omvendt. Vi kæmper for at holde dem på arbejdet, siger Simon Elkjær.

Simon Elkjær er direktør i virksomhederne AROS Maler Enterprise og AROS Development, som mandag måtte undvære 10 udenlandske ansatte.

Efterlyser retningslinjer for sin virksomhed

Han opfordrer nu til, at man fra regeringens side kommer med en udmelding om, hvordan virksomheder som hans egen skal forholde sig i den her helt uventede situation.

- Der har ikke været nogen udmeldinger om hjælp til vores branche. Vi skal stadig overholde tidsfristerne, og vi hæfter for det, hvis det ikke er muligt. Også selvom det kan blive svært grundet tiltag, vi ikke selv er herre over. Jeg så gerne, at man lavede en parrallelforskydelse af tidsfrister på projekter, der på den ene eller anden måde forsinkes af coronakrisen, siger han.

Hos Dansk Byggeri, byggesektorens erhvervsorganisation, er man lige nu lagt ned af henvendelser fra virksomheder i samme situation som Simon Elkjær.

- Vi er mandet helt op og modtager mindst dobbelt så mange henvendelser som normalt, siger Louise Krath Jensen, chef for juridisk afdeling i Dansk Byggeri, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra vores side ville det være rart, hvis der kom en klar udmelding om, at der kan være situationer med force-majeure. Louise Krath Jensen, chef for juridisk afdeling, Dansk Byggeri.

Hun anerkender behovet for klarere retningslinjer til byggevirksomheder, der lige nu står over for uventede og uoverskuelige konsekvenser af coronakrisen.

- Vi er i tæt dialog med regeringen og andre relevante parter. Fra vores side ville det være rart, hvis der kom en klar udmelding om, at der kan være situationer med force-majeure. Men juridisk er der bare noget vej derhen, siger hun og fortsætter:

- Man har sagt til branchen, at hjulene kører videre for deres vedkommende, men hvis de enkelte virksomheder oplever, at ansatte ikke møder op grundet årsager ude af deres hænder, så er det selvfølgelig ikke fair, at de skal straffes med dagbøder, når de så ikke kan efterleve tidsfristerne.

Hjulene kører videre på piftede dæk

Vi skal fortsætte som hidtil. Hjulene skal køre videre, får vi at vide. Det er bare svært, når medarbejderne lige pludselig er væk. Simon Elkjær, direktør i AROS Maler Enterprise og Aros Development.

Ifølge Simon Elkjær har man ikke været forberedt på, hvor alvorlige konsekvenser de mange tiltag kan få for den enkelte virksomhed i byggebranchen - hvor tingene i princippet burde være uændret.

- Vi skal fortsætte som hidtil. Hjulene skal køre videre, får vi at vide. Det er bare svært, når medarbejderne lige pludselig er væk, siger han.

Ifølge Louise Krath Jensen fra Dansk Byggeri er alting i princippet på plads i forhold til, at den enkelte medarbejder i byggebranchen kan møde på arbejde. Der er med andre ord ikke trådt en force-majeure i kraft på området endnu, som skulle forhindre dette.

- Der er nødpasning til børnene og grænserne er ikke lukkede for folk der skal arbejde. Det handler om psykologi, siger hun og fortsætter:

- Man er bange for den her virus, så man vil være der for sine børn, man har måske ikke lige forstået, at nødpasning er en mulighed og så er mange helt sikkert bange for at tage til eller blive i Danmark, når grænserne lukker og virussen hærger, siger hun.

Branchen var ikke forberedt

Selvom byggebranchen i princippet ikke er underlagt en gældende force-majeure helt generelt, så mener Louise Krath Jensen, at der kan eksistere en række specifikke force-majeure situationer alt efter juridisk fortolkning.

- Det er klart, at hvis en medarbejder smittes med COVID-19 og skal blive hjemme i en vis periode, hvori tidsfrister på byggepladsen bliver svære at efterleve, så kan det betragtes som en situation, hvor de her nye tiltag går direkte ind og påvirker even til at efterleve kontrakten. Og så kan der juridisk set blive tale om en udsættelse, siger hun.

Det værste der kan ske er, at man hyrer hver sin advokat, og diskuterer hvem der 'har aben'. Louise Krath Jensen, chef for juridisk afdeling, Dansk Byggeri.

Hun appellerer dog til, at man istedet for at bruge juraen - som i denne helt uventede situation er et noget ubetrådt område - til at pege fingre og placere skyld, bruger den til at finde fælles løsninger der gavner begge partnere.

- Det værste der kan ske er, at man hyrer hver sin advokat, og diskuterer hvem der 'har aben', og hvem der hæfter for forsinkelserne. Forhåbentlig kan man sætte sig ned og finde gode konkrete løsninger på de enkelte sager parterne imellem, og måske blive enige om at udskyde fristen i den her helt ekstraordinære situation, siger hun.

