Fællessang fra østjyske altaner: Vi trænger til noget positivt

Skoler er lukkede, grænser er lukkede, medarbejdere er sendt hjem. Skræmmende nyheder om COVID-19 pandemien flyder ind gennem nyhedskanalerne konstant. Så mange trænger til noget positivt.

Det mener i hvert fald Jazz Noer Brøchner, der til dagligt arbejder som social iværksætter, men i øjeblikket er i selvvalgt isolation, fordi hun har ondt i lungerne og muligvis er smittet med COVID-19.

Derfor har hun på Facebook startet eventet Aarhus Synger Fra Vinduer og Altaner, hvor alle inviteres til at komme ud på altaner eller terrasser kl. 17 og være med på en fællessang - hver for sig.

- Jeg tror, vi har brug for at gøre noget positivt i den tid, der er nu. Jeg tror, der er mange, der er bange for, om det bliver som i Italien her i Danmark. Corona-virus vækker en skræk i mange og derfor har vi brug for fællesskab, forklarer hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Stammer fra Italien

Fænomenet med fællessang fra hver sin altan stammer fra Italien, som er hårdt ramt af COVID-19 epidemien.

Gaderne er lagt øde flere steder i Italien og for at holde modet oppe i fællesskab synger borgere ud ad vinduer og altaner. Her nedenfor en video med fællessang fra byen Siena i Toscana.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020

Det var netop videoerne med de syngende borgere i Italien, der inspirerede Jazz Noer Brøchner til at noget lignende burde ske i Aarhus.

- Jeg har set de meget rørende videoer fra Italien, hvor folk synger sammen og jeg tænkte, at når vi er mange, der sidder i vores lejligheder, så er der brug for denne her type initiativer, siger Jazz Noer Brøchner, der står bag Facebookeventet.

Det er så rørende, hvor mange der vil være med. Hvis vi er flere, der synger, så lykkes vi med at skabe en følelse af glæde og fællesskab lige nu Jazz Noer Brøchner, initiativtager til fælles altansang i Aarhus

Hun aner ikke, hvor mange der i aften kl. 17 vil stille sig ud på deres altan og synge ”Det er i dag et vejr”, men indtil videre, har knap 900 tilkendegivet, at de gerne vil være med.

- Det er så rørende, hvor mange der vil være med. Hvis vi er flere, der synger, så lykkes vi med at skabe en følelse af glæde og fællesskab lige nu, siger Jazz Noer Brøchner.

Samler videoer

Skal du være med til at synge fra din altan, dit vindue eller din terrasse i aften, så vil TV2 ØSTJYLLAND meget gerne se din video.

