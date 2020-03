Hele byens handelsliv giver tilbage i krisetid – tilbyder gratis levering

Handelslivet er presset mange steder for tiden på grund af coronavirussen. I Hadsten har butikkerne dog valgt en anderledes strategi end panik og frustration.

Fra i dag bringer stort set alle forretningerne varer ud til kunderne gratis. Ikke for at tjene penge, men for at give tilbage til dem, der til daglig støtter de lokale.

- Vi er tre butikker, som har valgt at tilbyde at bringe alle butikkernes varer ud gratis. De lokale kunder hjælper os til daglig, så nu vil vi gerne give noget tilbage, siger direktør i Hadsten Computer, Stefan Granholm, til TV2 ØSTJYLLAND.

Computerbutikken står sammen med Butik Natalia og Hadsten Optik for udbringningerne, men du kan som kunde få bragt ud fra stort set alle steder i byen. Kvit og frit.

Nemmere med få udbringere

Det er så bare de tre førnævnte, der står for selve kørslerne.

- Man afregner med butikken direkte, og så står min butik og de to andre for at bringe ud. Det er nemmere, at vi er nogle få, der står for det, i stedet for alle skal til at levere varer, forklarer Stefan Granholm.

Ikke en god forretning

Direktøren slår fast, at det ikke er nogen god forretning at bringe selv små leveringer gratis ud, men det er for ham ikke vigtigt.

Så længe, at borgerne i byen fortsat har et godt indtryk af det lokale handelsliv, er han tilfreds.

- Vi skal fortsætte med at have glade kunder, også under krisen. Det kan aldrig betale sig med gratis udbringning til alle, men det er ikke vigtigt, siger Stefan Granholm.

Det er ikke kun butikkerne i Hadsten, der tænker kreativt i øjeblikket. For mange er udfordret af færre kunder på grund af COVID-19.

Omsætningen svigter

Eksempelvis også tøjbutikken S.T. Valentin i Aarhus.

- Når det lige pludselig bliver tomt i byerne, og kunderne ikke kommer ind i butikken, så svigter omsætningen også, siger medejer af butikken, Nikolaj Valentin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor er de to ejere nu begyndt at tænke i alternativer: Når kunderne ikke kommer til os, må vi komme til dem.

01:51 VIDEO: Tøjbutikken S.T. Valentin i Aarhus er nu selv begyndt at køre ud med varer til kunderne, fordi butikken er tom grundet coronavirus. BEMÆRK: I indslaget fremgår det, at tøjbutikken ikke har en webshop. Dette er en fejl. Luk video

Holder hjulene i gang

Derfor har butikken nu opfordret deres kunder til at skrive, hvis de ønsker personlig levering. Og så kører de to ejere selv ud til kunderne med deres varer.

- Jeg har fået leveret tøj og sko, og det har jeg alligevel ikke prøvet før. Jeg tror, de (ejerne, red.) er glade for, at det ikke er Black Friday i dag, lyder det fra en af kunderne.

For butikken er tiltag som dette vigtigt.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi sørger for at holde hjulene i gang i den her tid, så alt ikke ryger i lockdown og går fuldstændig i stå. Fordi det er det værste, der kan ske, siger medejer Nikolaj Valentin.

De to butiksejere, Nikolaj Valentin og Steffen Larsen, må tænke kreativt i en corona-ramt hverdag, hvor der bliver færre og færre kunder. Derfor er de nu begyndt selv at køre ud til kunderne for at levere varerne.