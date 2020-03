COVID-19 bringer butiksdød med sig: I Odder tager de kampen op

Gågaden i Odder er ligesom alle andre steder i Danmark - og det meste af resten af verden - lige nu uhyggeligt øde.

De fleste butikker er helt lukket, og de få, der stadig holder åbent, gør det med strikse forholdsregler i forsøget på at undgå smittespredning.

Gågaden i Odder ligger i disse corona-tider uhyggeligt øde hen. Foto: Christian Fomsgaard

Og det er ikke et rart syn, når man er formand i den lokale handelsstadsforening.

- Det er helt ubeskriveligt frygteligt. Når der ikke er nogen kunder, så er der ikke nogen omsætning. Alt står og falder med, om der er noget at hente i de her hjælpepakker, for der er ingen salg i butikkerne, siger Lars Juel, formand i Køb Odder, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ind fra højre er der dog kommet en håndsrækning fra uventet hånd. Et lokalt reklame- og kommunikationsbureau har kastet en redningskrans ud til butikkerne. En online platform, hvor erhvervsdrivende kan skrive sig op, og hvor byens borgere så kan købe gavekort til stort og småt.

Odder Hjælper Odder er navnet på den redningskrans, som et lokalt reklameburaeu har fået stablet på benene. Foto: Christian Fomsgaard

Skal forhindre masse-butiksdød

Konceptet går ud på, at de enkelte butikker og virksomheder, som nu må holde lukket grundet COVID-19, alle kan sætte deres varer til salg på én samlet hjemmeside.

- Tanken er, at vi som forbrugere bare skal blive ved med at gøre, det vi allerede gør. Bare på afstand. Så i stedet for, at hver butik skal have en webshop, så har vi samlet én for dem, siger Thera Hoeijmans, partner i reklamebureauet Seven Yellow Monkeys, til TV2 ØSTJYLLAND.

På denne måde håber man at gøre online-handlen, som butikkerne nu skal omstille sig til, så nem som overhovedet muligt for forbrugerne, og dermed gøre det muligt for butikkerne at bevare lidt af deres omsætning i en ellers meget mørk periode.

Lars Juel er selv forretningsdrivende på gågaden i Odder. I hans egen tøjforretning, Holmelund og Juel, er gulvet dog lige nu fyldt med varer, der ikke kan blive afsat, frem for kunder. Foto: Christian Fomsgaard

Og for Lars Juel er det en hjælp der luner.

- Det er nærmest rørende. Det er skønt, at der findes mennesker, som tænker på den her måde. Det er ikke noget vi selv kunnet have kommet på, og det kan bestemt være en livline for mange af os - for nogen et spørgsmål om hvor vidt man kan stå igennem det her eller ej, siger han.

GRAFIK: Allerede inden COVID-19 har man i mere end et årti oplevet massive butikslukninger i hele landsdelen.

Detailhandlen står over for en dramatisk situation

Allerede inden COVID-19 tvang store dele af detailhandlen ud i - i første omgang - midlertidige lukninger, har man generelt i hele Østjylland haft det svært i mange år.

Derfor kommer coronakrisen ifølge Bruno Christensen fra Detailhandel Promotion i Aarhus mere end ubelejligt.

VIDEO: Se interviewet med Bruno Christiensen fra Detailhandel Promotion, omkring den dramatiske situation, som den østjyske detailhandle lige nu befinder sig orkanens øje af.

Han hilser de nye initiativer i Odder velkommen, og opfordrer forbrugere til, at man i højere grad skal tænke lokalt fremover, hvis man vil bevare det lokale forretningsliv.

- Detailhandlen står i en meget dramatisk situation. På trods af manges opfattelse, så vil mange butikker være lukket permanent, når vi kommer ud på den anden side. Så der vil være huller med tomme butikker i gågaden, som vil gøre gågaden mindre attraktiv, og som derfor kan betyde, at de store kæder vælger at fjerne deres butikker derfra, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Udover den kapital, som de enkelte forretningshavere kommer til at mangle, så vil vores forbrugsvaner også blive ændret. Vi finder ud af, at vi kan klare os med langt mindre, end vi troede vi kunne. Hvis man vil styrket ud af den her krise, så skal vi i højere grad tænke lokalt fremover.

Formand for Køb Odder, Lars Juel, tror, at de forretningsdrivende får et ordentligt hak i tuden, men han tror ikke på, at COVID-19 er gågadens dødsstød. Foto: Christian Fomsgaard

Mere optimistisk forholder Lars Juel sig dog til situation.

Selvom han bestemt tror, at krisen får store konsekvenser for ham og resten af butiksindehaverne i gågaden, så tror han ikke, at det ender i butiksdød.

- Det bliver et hårdt slag, og vi får nogle gevaldige hug i tuden. Måske vil der også blive ryddet ud blandt butikker, men en decideret butiksdød tror jeg ikke, at det ender med, siger han.

