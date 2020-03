Lene så for mange i risikogruppen i Meny: Nu hjælper hun med indkøb

Lene Jul er tvunget hjem sit arbejde i disse dage. Derfor vil hun nu hjælpe med at pakke varer for ældre i Rønde, så Meny kan fragte dem ud til deres dør. Foto: Lene Ravn

For mange ældre færdes ude på trods af COVID-19 epidemien. Det mener i hvert fald Lene Jul fra Rønde. Derfor skrev hun i sidste uge et opslag på Facebook i sin lokale Rønde gruppe, som siden har ført en masse tiltag med sig.

- Desværre ser jeg rigtig mange ældre færdes i bybilledet. Det er rigtig ærgerligt, synes jeg, skrev Lene Jul i opslaget.

- Så er du i bekneb med at få handlet de nødvendige ting til husholdningen eller fra apoteket, så står jeg til rådighed, lød fortsættelsen.

Selv er Lene Jul hjemsendt i forbindelse med coronakrisen, fordi hun til dagligt arbejder som fodterapeut.

- Jeg må ikke arbejde, som det ser ud lige i øjeblikket, og så har jeg undret mig over, at mange ældre er på indkøb. Det er synd, for vi skal have brudt smittekæden, og de ældre kan være det svage led, som vi skal forsøge at hjælpe så meget som muligt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Lene Jul handler ind for ældre i Rønde. Foto: Lene Ravn

Gratis indkøbshjælp

Derfor har Lene Jul taget affære: Sammen med nogle andre frivillige sørger hun for at samle og pakke de varer, de ældre i Rønde har brug for, hvorefter den lokale Meny sørger for at få varerne bragt ud.

- Det gjorde mig fortvivlet at se, at der var så mange ældre, der færdedes ude. Retningslinjerne er, at vi skal blive hjemme og mange ældre er i farezonen for at blive syge, hvis de handler, lyder det fra Lene Jul.

For at udbrede kendskabet til den gratis indkøbshjælp som hun og en række andre frivillige nu tilbyder de ældre i Rønde, har hun kontaktet ældreplejen i Syddjurs Kommune, som nu bringer budskabet videre til de lokale ældre.

Lene Jul tager ekstra mange ture i Meny i Rønde for tiden, fordi hun handler for byens ældre. Hver gang sørger hun for at bruge handsker og håndsprit. Foto: Lene Ravn

Et rørende initiativ

Distriktleder i Rønde Hjemmepleje Kirsten Secher er rørt over initiativet og byder det meget velkommen.

- Det er fantastisk. Det varmer, det rører, og det er dejligt, at vi kan stå sammen i en svær tid, siger hun.

- Jeg håber, at de ældre vil blive derhjemme. Jeg tror, nogen har svært ved at forstå omfanget af virussen og konsekvenserne ved den. Der kan være mange, som har svært ved at sortere de mange informationer, som kommer ud i disse tider, siger Kirsten Secher.

Flere ordninger

Heldigvis lader der til at være rigelige hjælpemuligheder for de ældre i Rønde. For også Ældresagen har budt ind med en hjælpeordning. Her sørger Ældresagen for hver torsdag at indsamle de ældres indkøbsliste og aflevere dem i Meny. Købmand René Povlsen handler derefter ind for kunden og leverer varerne.

Han hilser dog fortsat Lene Juls hjælpeordning velkommen.

- Jeg har stort respekt for hendes initiativ, og det skal vi bakke op om. Jeg håber, at det kan stoppe virussen, og at de ældre har en okay hverdag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det allervigtigste er, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til hverdagen. Det er ekstremt vigtigt og det handler om, at det går op i en højere enhed.

Kirsten Secher fra Syddjurs Kommune vil nu formidle det nye tilbud til ældre i Rønde.