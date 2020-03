Foråret plejer at sende kaffetørstige og solhungrende østjyder ude på gader og stræder.

Det stik modsatte sker lige nu, for folk skal blive mest muligt indenfor for at bryde smittekæderne og sætte en stopper for COVID-19.

Derfor er gaderne i Aarhus - og mange andre østjyske byer - mere øde end normalt. En situation som produktionselskabet M2 Film har fanget på bedste i vis i denne flotte dronevideo.