Tatovører donerer sprit, masker og handsker til trængende sygehuse

Hos tatovørerne er hygiejne alfa og omega, og derfor har rigtig mange af dem håndsprit, ansigtsmasker, handsker og lignende liggende på lageret.

Men lige nu har alle tatovører i landet lukket, ligesom mange andre forretninger, hvor folk er i tæt kontakt med hinanden.

Derfor har brancheorganisationen Dansk Tatovør Laug startet en indsamling, så værnemidlerne i stedet kan komme i brug på hospitalerne.

Læs også Tatovøren Puk laver tegnelege med tusinder af hjemsendte børn

- Vi aner ikke, hvor vi står om en måned, og om vi alligevel mister vores job, men det er nu, de skal bruge hjælpen, siger Andreas Ludvigsen, der er sekretær i Dansk Tatovør Laug, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han tog initiativ til at starte indsamling efter at have set på TV 2 News, at hospitalerne risikerede at løbe tør for værnemidler mod smitte med COVID-19 i løbet af denne uge.

I første omgang fik han mandag stablet en indsamling på benene på Fyn. Så kom den til Sjælland. Og tirsdag er det nu også muligt for tatovører at aflevere ubrudte pakker med håndsprit, ansigtsmasker, plastikforklæder, gummihandsker, beskyttelsesærmer og så videre på Aarhus Universitetshospital.

Foto: Flemming Krogh/Ritzau Scanpix

Tømmer lageret

En af de østjyske tatovører, der nu har tænkt sig at tømme lageret for at bidrage til indsamlingen, er Christian Juul Bjerregaard, der driver tatovør-forretningen Société G28 i det centrale Aarhus.

- Vi er en lille butik, så vi har ikke ret meget liggende, men alt, hvad vi kan finde, der er ubrudt, skal bare afsted, siger Christian Juul Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sundhedssektor i fare for at løbe tør for håndsprit og masker

Han døjer selv med lungespasmer, og er ikke i tvivl om, at det er en alvorlig situation, Danmark står i.

- Jeg har det sådan, at når vi står i en situation som den her, så er alt, hvad vi gør, stadig for lidt. Det burde være en ret for hospitalerne at kunne sige, ”det er os, det handler om”, for det er dem, der skal redde os igennem det her, siger han.

Den aarhusianske tatovør er indstillet på, at der godt kan gå lang tid, før han kan åbne sin forretning op igen. Derfor bekymrer det ham heller ikke, at han står tilbage med et mere eller mindre tomt lager, når han har været omkring Aarhus Universitetshospital på sin ladcykel tirsdag eftermiddag:

- Mange af de her ting vil vi kunne få ret hurtigt igen fra vores leverandører, når vi engang må arbejde igen.

Ikke tiden til at nøle

Det tog Andreas Ludvigsen fra Dansk Tatovør Laug godt halvandet døgn at stable den nu nærmest landsdækkende indsamling på benene.

- Det er ret let at få fat på de forskellige tatovører, fordi alle skal være registrerede. Og selvom vi er en lille forening, så har vi et godt netværk. Vi er ligeglade med, om det er vores egne medlemmer, vi rækker ud til, for vi skal bare have den håndsprit ud på de hospitaler, siger Andreas Ludvigsen.

Læs også Creme-virksomhed producerer nu håndsprit: - Det er det rigtige at gøre

Han ved godt, at initiativet ikke redder hele verden, og det har heller aldrig været formålet, men han håber, at andre brancher vil blive inspireret til at bidrage på lignende måder.

- Det her er ikke tiden til at nøle og diskutere frem og tilbage. Vi skal bare handle, siger Andreas Ludvigsen.

Dansk Tatovør Laug har blandt andet rakt ud til tatovørerne på Facebook med informationer om, hvor i Region Midtjylland værnemidlerne kan afleveres.