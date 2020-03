Rundspørge med dyster varsel: Krisen koster fyringer i industrien

På trods af regeringens række af hjælpepakker til erhvervslivet den seneste uges tid, har langt flere meldt sig som ledige end normalt i denne periode.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at knapt 23.000 danskere alene i sidste uge registrerede sig som jobsøgende. Det er næsten 4 gange så mange som de 6.600 danskere, der sædvanligvis melder sig ledige i uge 12.

Og her i vores landsdel rammer COVID-19-krisen nu også industrien.

Godt halvdelen af de adspurgte industrivirksomheder svarer i en ny rundspørge foretaget af Dansk Industri, at de kommer til at afskedige medarbejdere grundet COVID-19.

Halvdelen af virksomhederne vil afskedige

- Jeg har været leder i 30, men de sidste tre uger, det må være de hårdeste. Vi er både frustrerede og utrygge lige nu.

Sådan siger administrerende direktør i industrivirksomheden Prodan i Randers, Per Hastrup, som også er formand i Dansk Industris afdeling i Randers- og Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans egen virksomhed har indtil videre ordrer nok, men han frygter, hvad fremtiden bringer.

- Ingen kan spå om fremtiden lige nu, men det er vigtigt, at vi bevare så mange arbejdspladser som overhovedet muligt over den kommende tid, så vi kan stå sammen og komme godt ud på den anden side, siger han.

Industrivirksomheder afhængige af de eksportmarkeder, som lige nu lukker på stribe grundet COVID-19, risikerer nu, at deres produktion må stables herhjemme.

I netop Dansk Industris afdelinger i Randers- og Norddjurs Kommune har man foretaget en rundspørge blandt medlemsvirksomhederne.

Her svarer godt halvdelen af industrivirksomhederne, at de har tænkt sig at afskedige medarbejdere grundet COVID-19.

Jakob Stæhr Hansen er maskinarbejder hos Prodan. Ifølge ham er det nemt at mærke, at der er en anderledes stemning i de her dage, men han bevarer trods alt optimismen i forhold til jobsituationen.

- Vi tager det en uge af gangen. Det er selvfølgelig utrygt, og der er lidt galgenhumor blandt os medarbejdere på Messenger, nu hvor vi også skal holde afstand, men skulle det ske, at der kom fyringer, så tror jeg på, at man hurtigt kan komme på fode igen og begynde at genansætte, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Eksportmarkederne lukker ned

Hos Højbjerg Maskinfabrik har man allerede nu været nødt til at bide i det sure æble. I sidste uge afskedigede de 100 af deres medarbejdere.

- Vi eksporterer 80 procent af vores produktion, og vi kigger altså bare ind i nogle måneder, hvor hele verdenssamfundet lukker ned. Store dele af det er allerede lukket. Det er aldrig sjovt at skulle fyre medarbejdere, men hvis ikke vi gør noget nu, så kommer vi til at betale på lang sigt, siger administrerende direktør Brian Stage til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Efter Finanskrisen tænkte jeg, at det kun var en gang i livet, at man ville opleve noget lignende. Jeg tog fejl.

En af de østjyske virksomheder, der for alt i verden dog ikke vil ud i afskedigelser, er Akva Waterbeds ved Ry.

De eksporterer de 95 procent af deres produktion - som primært består af vandsenge - til lande som Italien, Frankrig, Spanien, Østrig, Luxembourg og Belgien.

Lige nu kan de ikke komme af med deres eksportvarer, og de risikerer også at løbe tør for råvarer til produktionen. Alligevel vil administrerende direktør Lars Brunsø gøre alt for, at de i virksomheden også kan se hinanden i øjnene på den anden side.

- Vi vil gøre alt for at undgå fyringer. Jeg har sat min egen løn ned per første marts for at begrænse udgiftsniveauet. Man kan ikke forudse, hvordan situationen kommer til at ramme os, men jeg er optimist og har altid været det. Det synes jeg, at man skylder at være i den her tid. Forfærdeligt, at folk skal miste deres arbejde på grund af en sygdom, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

