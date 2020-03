Tøjbutik bringer selv varerne ud grundet corona: - Vi skal holde hjulene i gang

Mange østjyder holder sig lige nu inden døre på grund af den smitsomme coronavirus, COVID-19, der har bredt sig i hele Danmark.

Og når man som tøjbutikken S.T. Valentin i Aarhus ikke har en webshop, kan dét blive en udfordring.

- Når det lige pludselig bliver tomt i byerne, og kunderne ikke kommer ind i butikken, så svigter omsætningen også, siger medejer af butikken, Nikolaj Valentin.

Derfor er de to ejere nu begyndt at tænke i alternativer: Når kunderne ikke kommer til os, må vi komme til dem.

De to butiksejere, Nikolaj Valentin og Steffen Larsen, må tænke kreativt i en corona-ramt hverdag, hvor der bliver færre og færre kunder. Derfor er de nu begyndt selv at køre ud til kunderne for at levere varerne.

Derfor har butikken nu opfordret deres kunder til at skrive, hvis de ønsker personlig levering. Og så kører de to ejere selv ud til kunderne med deres varer.

- Jeg har fået leveret tøj og sko, og det har jeg alligevel ikke prøvet før. Jeg tror, de (ejerne, red.) er glade for, at det ikke er Black Friday i dag, lyder det fra en af kunderne.

Det er sindssygt vigtigt, at vi sørger for at holde hjulene i gang i den her tid, så alt ikke ryger i lockdown og går fuldstændig i stå. Fordi det er det værste, der kan ske. Nikolaj Valentin, medejer, S.T. Valentin

For butikken er tiltag som dette vigtigt.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi sørger for at holde hjulene i gang i den her tid, så alt ikke ryger i lockdown og går fuldstændig i stå. Fordi det er det værste, der kan ske, siger medejer Nikolaj Valentin.

