Vi har haft årets hidtil varmeste dag - men 2. pinsedag bliver varmere

Langt de fleste danskere kan nyde pinsesolen varme over hele landet - og med et temperaturniveau, som vi ikke før har oplevet i år.

Det skete allerede lørdag, hvor temperaturen i Esbjerg steg til 22,8 grader.

Den temperatur fik dog kun lov til at holde titlen som årets hidtil varmeste dag ét døgn frem, inden termometret ved DMI's vejrstation på Frederiksberg i København pinsedag målte 23,5 grader.

Samme dag blev der i Østjylland målt 21.4 grader i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner, mens de fleste øvrige østjyske kommuner nåede temperaturer på lige over 20 grader.

Mulighed for sommerdag 2. pinsedag

Den temperatur får dog også kun lov til at gælde som årets foreløbigt højeste i ét døgn endnu.

Allerede 2. pinsedag vil luftmassen over Danmark være en smule varmere, og det giver sig udslag i højere temperaturer i løbet af dagen. Det er sandsynligt, at temperaturen flere steder i Jylland og over dele af Sjælland kan stige til 24 grader.

Forventede temperaturer 2. pinsedag. Lokalt kan temperaturen nå over 25 grader, og give os årets første sommerdag. Foto: TV 2 VEJRET

Derudover er det muligt, at temperaturen lokalt kan stige til over 25 grader, hvilket kan gøre 2. pinsedag til årets første sommerdag - på samme dato, hvor kalendersommeren starter.

Som altid på denne tid af året, vil det være koldere ved kyster med pålandsvind, hvor temperaturen ikke kommer meget over 15 grader. Derimod stiger temperaturen hastigt, når man kommer væk fra kysten og ind over land.

Skulle sommerdagen ikke indtræffe 2. pinsedag, er det sandsynligt, at det kan ske enten tirsdag eller onsdag, hvor temperaturen kan nå et tilsvarende niveau.

Sommerdag lidt senere end normalt

Skulle årets første sommerdag indtræffe en af de kommende dage, så er det lidt senere end normalt. Gennemsnitsdatoen for første sommerdag - målt over de seneste 30 år - er 23. maj, mens gennemsnittet for den 147-årige periode, hvor der er målt temperatur i Danmark, er 22. maj.

Sidste år fik vi årets første sommerdag 2. juni, mens vi i 2018 oplevede den første sommerdag så tidligt som 19. april, hvilket gjorde det til den tidligste sommerdag i 54 år.

Til gengæld er det også usædvanligt, at vi har måttet vente så relativt længe på bare at se termometret nå 23 grader som i år. Sidst, vi måtte vente ligeså lang tid, var i 1983.