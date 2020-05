Forskrækkede unge fik bøder på 2500 kroner: Kort efter var flere hundrede samlet

- Hvis en gruppe unge ikke må hygge sig sammen, er jeg uforstående over for, at man kan holde kræmmermarked for flere hundrede mennesker.

Sådan lyder det fra Peter Johansson, efter at flere unge i Ry fredag aften fik tildelt bøder på 2500 kroner, mens der næste dag i samme by blev afholdt et kræmmermarked, hvor flere hundrede mennesker deltog.

Peter Johanssons 16-årige datter var blandt den gruppe af unge, der fredag aften havde forsamlet sig i området Sønder Ege i Ry.

Hun var på toilettet, da betjente fra Sydøstjyllands Politi ankom til stedet, og slap af samme grund for bøde.

Peter Johansson kan godt forstå, hvis unge bliver frustrerede og forvirrede, når de den ene aften får bøder af politiet, mens de den næste dag kan se flere hundrede mennesker forsamlet. Foto: Privat

Politi råbte - piger græd

Flere af de øvrige teenagere kom hjem med en regning fra politiet, her i blandt 15-årige Bertil Viggo Emil Petersen, der til daglig er skoleelev på Mølleskolen i Ry.

- Vi sidder syv ved det ene bord, tre ved det andet og så er der fem, der står op i en gruppe ved bordene, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Pludselig kommer politiet, og jeg bliver lyst i ansigtet med en lommelygte, og fordi nogle løber, råber politiet, at vi skal ligge os ned. Vi bliver alle sammen forskrækkede, og flere af pigerne græd.

Selvom Bertil Viggo Emil Petersen snart er 2500 kroner fattigere, synes han, forsamlingsforbuddet er fint.

- Men jeg synes, det er træls, at det ikke fik konsekvenser for dem, der løb, når de af os, der blev, hvor vi skulle, fik en bøde, siger han.

Hvad sker der her?

Lørdag sidder Peter Johansson og hans datter sammen i bilen, og datteren er lige ved at fortælle om episoden aftenen forinden, da de passerer et stort kræmmermarked ved Siimtoften i Ry.

- Da vi kører forbi, kan jeg se, at der er boder, hvor der måske står 6-7 mennesker tæt sammen, og når en 16-årig pige kan sige: "Hvad sker der her?", så er der nok også et eller andet galt, siger Peter Johansson til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har søndag skrevet et opslag om det, han mener er en skævvridning i reglerne omkring COVID-19, i den lokale facebookgruppe "For Os Der Bor i Ry og Omegn".

Arrangøren af kræmmermarkedet "Smukt Marked", Sven-Bernhardt Baum, har svært ved at hitte ud af reglerne i forhold til COVID-19. Foto: Privat

Meget kryptiske regler

I opslaget gør han opmærksom på, at han ikke har noget imod, at teenagerne har fået en bøde.

"Men når de unge mennesker næste dag kan se en markedsplads fyldt med boder, kræmmere og en masse købelystne mennesker, så kan jeg godt forstå, at de bliver frustrerede og forvirrede", fortsætter han.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet arrangøren af det pågældende kræmmermarked, "Smukt Marked", Sven-Bernhardt Baum.

Han mener, at reglerne i forhold til at afholde et marked er "meget, meget kryptiske" og "ikke til at finde hoved eller hale i".

Intet problem at holde afstand

Ifølge Sven-Bernhardt Baum gav Sydøstjyllands Politi ham tilladelse til at afholde markedet med en række forbehold.

Alle kræmmere skulle således være tilmeldt og have betalt på forhånd, der skulle skiltes om at holde afstand og der skulle stilles sprit frem ved boderne.

- Jeg afholder markedet på en græsplæne på 4000 m2, så det er ikke noget problem at holde afstand, siger Sven-Bernhardt Baum til TV2 ØSTJYLLAND.

Peter Johanssons opslag i "For Os Der Bor i Ry og Omegn" har startet en vidtrækkende debat i gruppen.

Her kan du se politiets tiltag mod COVID-19, inklusiv retningslinjer i forhold til at afholde torvedage, loppemarkeder, kræmmermarkeder og lignende.