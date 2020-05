Mystisk hul på sti: - Min lille hund var tæt på at falde i det

Jordfaldshul, manglende kloakdæksel eller noget helt tredje?

Et hul på stien mellem Træskibshavnen og Riis Skov i Aarhus vækker undren på Facebook i gruppen 'Vores by Aarhus'.

Det er Susanne Vildhøj, der bor på Trøjborg, der har lagt billede på Facebook. Hun opdagede hullet lørdag aften, da hun var ude at gå med sin hund.

- Min lille hund var tæt på at falde i det. Jeg kiggede ned i det, og jeg kunne se, at det er rimelig dybt og at der var skredet jord ned i det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang blev hendes tanker ledt over på de store jordfaldshuller, der nogle gange bliver vist i medierne fra andre steder i verden.

- Jeg tænkte, om nogen af de der store huller, man ser andre steder i verden, hvor biler skrider ned i – oplever vi nu også det her i lille Danmark?

Da Susanne Vildhøj kiggede forbi hullet igen søndag middag, var det blevet spærret af. Foto: Susanne Vildhøj

Kommer fra udløbsledning

Hullet, der er omkring en meter dybt og 60 cm i diameter, er dog ikke et jordfaldshul. Det fortæller afdelingschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kim Guldvad, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er meget sjældent, at der kommer et hul ud af ingenting. Det er tit fordi det er rør, der er gået i stykker, eller at der løber vand ud eller lignende, siger han.

Det tror han også er tilfældet på stien ved Riis Skov.

- Det er to store udløbsledninger fra Aarhus Vand, lige der, hvor hullet er. Vi tror simpelthen, at der er et eller andet galt med de rør, som vi skal have Aarhus Vand til at se på, siger han og fortsætter:

- Vi håber på, at det ikke udvikler sig yderligere, så det kan blive ordnet på tirsdag.

Hullet er omkring en meter dybt. Foto: Susanne Vildhøj