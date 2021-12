Sundhedsordførere samles fredag – ekspert peger på to oplagte restriktioner

Omikron er alvorligt ved at sætte en stopper for julefreden.

Fredag klokken 9.30 mødes Folketingets sundhedsordførere virtuelt for at diskutere coronasituationen.

Og det tyder ifølge Hans Redder, TV 2s politiske redaktør, på, at der er bred enighed om behovet for flere tiltag for at bremse smitten.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var da også gået til tasterne og skrev på Facebook torsdag, at hun ikke er i tvivl om, at "nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder".