Stigende smitte på landsplan skaber bekymring blandt østjyderne

En af dem er Karoline Fodgaard fra Aarhus, der på grund af den stigende smitte har valgt at foretage en del af julegaveindkøbene over internettet i stedet for at købe dem i en fysisk butik.

- Jeg tror da netop, man er bekymret, fordi at det er mange mennesker, der er samlet på et sted. Og at det er et normalt gøremål, hvor der kan ske smitte, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.