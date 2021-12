Mette F. efter knap 10.000 smittede: Nye tiltag er nødvendige

Statsminister Mette Frederiksen (S) "er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder".

Det skriver hun på Facebook otte dage før juleaften.

- Smitten er - desværre som forventet - meget, meget høj. Myndighederne vil senere i dag give en status. Og jeg er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder, skriver hun og fortsætter:

- Det er Epidemikommissionen i gang med at forberede, og så snart vi kan sige mere, gør vi selvfølgelig det. Det vigtigste er stadig at få 3. stik. Jo før, jo bedre.