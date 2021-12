Omikron splitter danskerne - men stor opbakning til restriktioner

Han ser danskernes delte bekymring om Omikron som "interessant set i lyset af den store opbakning vi kan se til restriktionerne".

- At vi kan se, at folk sådan set støtter de tiltag, der er lavet, og grunden til, de er lavet, er jo faktisk på grund af Omikron og ikke Delta.

- Det vil sige, at hvis alvoren med Omikron går op for befolkningen, vil vi formentlig bede om endnu stærkere restriktioner, end det vi ser nu, siger Michael Bang Petersen.

Han er dog ikke overrasket over den fortsat generelt store opbakning til coronarestriktioner.

- Vi har set i andre tal også, at der er stor bekymring for hospitalernes kapacitet – også her under tredje bølge. Folk har ikke glemt, at der er en epidemi og støtter stadig de tiltag, der er brugt til at holde den under kontrol.