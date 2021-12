Ekspert: Fjernundervisning er ikke uden konsekvenser

- Det er lidt irriterende, for så får vi ikke set vores venner i rigtig lang tid, siger folkeskoleelev Mia Amalie Shevkun Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Derhjemme sidder de to veninder og deres forældre nu med spørgsmålet om, hvor længe det skal vare ved.

Smitte vækker bekymring

På nuværende tidspunkt gælder fjernundervisning for eleverne indtil 4. januar. Om den dato holder, kan for nogle være svært at tro på.

Og det er der en grund til, forklarer leder af projektet HOPE, der blandt andet undersøger befolkningens adfærd under corona, Michael Bang Petersen, til TV2 ØSTJYLLAND.