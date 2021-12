Skal vi nynne rundt om juletræet? - Det forventer jeg ikke, siger Brostrøm

Og et scenarie, hvor Danmark - takket være vaccinerne - kan forblive langt mere åbent end sidste vinter.

- Sigtelinjen for denne vinter i Danmark er at komme gennem den med et meget åbent samfund, som var lovningen med vaccinerne, siger Søren Brostrøm.

- Jeg forventer ikke, vi kommer derhen, hvor vi skal have så voldsomme restriktioner som sidste vinter.

Spreder sig meget hurtigt

Imens når coronasmitten nye højder herhjemme, og med det følger en stejlt stigende kurve i antallet af smittede med Omikron-varianten.

Statens Serum Institut (SSI) skrev mandag i en risikovurdering, at Omikron vil blive den dominerende covid-19-variant allerede i denne uge.

Mandag og tirsdag blev der begge dage sat nye rekorder for, hvor mange smittede med coronavirus, der er blevet fundet på et døgn i Danmark under pandemien. Tirsdag var tallet 8314 nye smittede med coronavirus.