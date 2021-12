Konservative Willumsen er klar til at overtage Inger Støjbergs plads

Bliver tidligere udlændingeminister Inger Støjberg erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, så bliver det Gitte Willumsen (K), der sidder i byrådet i Silkeborg Kommune, der overtager Støjbergs plads i Folketinget.

54-årige Gitte Willumsen står således først i køen, hvis et Venstre-medlem fra Vestjyllands Storkreds skulle forlade Folketinget.

Og den plads er hun klar til at tage, oplyser hun på Facebook.

Den bedste kampplads

- Jeg har netop fået chancen for at repræsentere de vestjyske vælgere i Folketinget, og den chance kan man bare ikke sige nej til, skriver hun på det sociale medie og fortsætter:

- For det er i Folketinget, at jeg bedst kan kæmpe for mine mærkesager; bedre vilkår for de private institutioner, et bedre sundhedsvæsen og et værdigt seniorliv. Når man som mig er bidt af politik og tanken om at gøre en forskel for vores samfund, så kan man ikke ønske sig mere.