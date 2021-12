Sol til Østjylland i dag

Fælles for hele landet er, at lørdagen viser sig fra sin milde side med op til ni graders varme. Samtidig ventes der mere eller mindre en tørvejrsdag til alle.

Dermed bliver det en oplagt dag at komme lidt udenfor, hvor mængden af dagslys snart er på sit minimum. Der er nemlig blot tre dage til vintersolhverv, som finder sted tirsdag 21. december. Herefter bliver dagene igen længere.

Norske fjelde giver sol

Fra lørdagens begyndelse er det især Nordjylland og Østjylland, der får glæde af en del sol. Det kan de takke den såkaldte føhn-effekt for.

I øjeblikket kommer vinden nemlig fra en nordvestlig retning. Denne vindretning er særlig god for blandt andet Nordjylland, der på grund af de norske fjelde, vil få en tør luftmasse ned over landsdelen med mulighed for masser af sol hele lørdagen. Det er netop denne effekt, der kaldes for føhn.