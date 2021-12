Kontante bonusser på vej til hospitalsansatte

Formålet med aftalen er at fastholde sundhedspersonale og "styrke aktiviteten på hospitalerne", for at få dem godt gennem vinteren.

Aftalen træder i kraft mandag den 20. december for de faglige organisationer, der tilslutter sig, oplyser Region Midtjylland.

Aftale underskrevet i Hovedstaden

Også i Region Hovedstaden er fordelingen af pengene på plads.

Her oplyser regionen i en pressemeddelelse, at en række faglige organisationer fredag skrev under på en aftale, som træder i kraft med øjeblikkelig virkning.