Aftale sikrer én milliard ekstra til sundhedsvæsenet

Samtidig gør finansministeren det klart, at der er tale om en midlertidig pakke.

- Der er ikke tale om et permanent lønløft, siger han.

Løser ikke det store problem

Formand for SF Pia Olsen Dyhr fortæller, at hun er glad for, at der landet en aftale, som sikrer penge til sundsvæsenet. Men hun understreger, at det fortsat er udfordringer.