Landets kirurger i samlet opråb: Vi skal prioritere mellem selv de akutte patienter

De opfordrer samlet til, at alle udrednings- og behandlingsgarantier bliver droppet midlertidigt på grund af akut personalemangel.

- Der er påtrængende behov for politisk og ledelsesmæssig vilje og evne til gennemtænkt og systematisk prioritering og systematisk prioritering af, hvilke ydelser der skal leveres til hvem i det danske sundhedsvæsen, skriver lægeforeningerne.

Overlægeforeningen har tidligere slået på tromme for, at behandlingsgarantien midlertidigt skal suspenderes.

Hvilken patient skal lægerne vælge?

Christian Wamberg, der er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, efterlyser i Politiken torsdag en detaljeret manual fra sundhedsmyndighederne: Hvad skal lægerne gøre, hvis der kun er en ledig seng tilbage, men der er to patienter, der er lige syge og begge har brug for at blive lagt i respirator.