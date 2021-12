Knivdrab i Viby: Nabo måtte tage sig af børnene

- Min søn på syv år var jo chokeret og bange, og ja, alle børn var påvirket.

Pigen bliver kørt på sygehuset hurtigt for at få tilset sine sår, og klokken 14 bliver drengen hentet af myndighederne.

For Morten er det i dag de efterladte børn, der fylder i hans tanker.

- Jeg ved ikke, hvor meget de har set deroppe, men sønnen begynder at fortælle, at det ligner noget fra en film. Så.. Men ja, jeg er allermest ked af, at de skal være udsat for det her.