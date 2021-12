Far dræber mor med kniv - børn til stede

Anholdt på gaden

På gaden neden for kvindens lejlighed fik politiet kontakt til den 38-årige mand, der er far til de to børn. Han blev anholdt på stedet og er nu blevet sigtet for drab.

Han forventes fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag.

Torsdag eftermiddag arbejder politiet stadig på stedet og vil formentlig være der i nogle timer endnu, lyder det i meddelelsen.

Til TV2 ØSTJYLLAND oplyser pressekontakt ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, at de sociale myndigheder er inddraget med henblik på at varetage de to mindreårige børn og finde ud af, hvad der videre skal ske med dem.