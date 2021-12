38-årig nægter knivdrab i lejlighed

Manden nægter sig skyldig i manddrab samt at have snittet sin datter i hånden med en kniv. Det er de to forhold, han er blevet sigtet for, men han erkender vold med døden til følge.

Begge børn var til stede

Det var torsdag klokken 10.30, at politiet fik en anmeldelse om, at den 28-årig kvinde var blevet overfaldet og stukket med en kniv i en lejlighed på Byvangs Allé i Aarhus-forstaden Viby.

Der blev med det samme sendt både politi og ambulancer til stedet, hvor det hurtigt stod klart, at kvinden var svært tilskadekommen. Hun blev kørt til hospitalet, hvor hun kort før middagstid afgik ved døden.