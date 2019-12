Nu går det mod lysere tider - vi har årets korteste dag

Vintermørket har sænket sig over Danmark og hele den nordlige halvkugle, og ingen anden dag på året er det mørkere end i dag.

Det er i dag årets korteste dag, hvor Solen i København kun er over horisonten i syv timer og et minut, og i morgen vil dagen efter devisen "lidt har også ret" være tiltaget med lidt under et sekund.

Vi kalder det vintersolhverv

Dagen i dag er såkaldt vintersolhverv, hvor vi udover at have den korteste dag også oplever, at Solen står lavest på himlen.

På intet tidspunkt står Solen lodret over Jorden (i zenit) længere væk fra den nordlige halvkugle end i dag. Fra Nordpolen og helt ned til polarcirklen vil Solen slet ikke stå op. Her har man nat døgnet rundt.

I sin bane om Solen befinder Jorden sig 22. december i en af sine yderpositioner. Det skete præcis klokken 05.19, hvor Solen stod i zenit hen over den sydlige vendekreds over den sydlige del af Stillehav.

Ved vintersolhverv står solen i zenit (lodret over) Stenbukkens vendekreds på den sydlige halvkugle. Fra i dag bliver dagene længere og længere indtil sommersolhverv 20. juni 2020. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Store forskelle i dagslængden

Vi er blot et lille land, men alligevel er der store forskelle på dagslængden, alt efter hvor i landet man befinder sig.

I Nordjylland er man tættest på polarnatten nord for polarcirklen, og her har man i Skagen Solen over horisonten i blot 6 timer og 32 minutter, mens årets korteste dag i Gedser med en dagslængde på 7 timer og 15 minutter er 43 minutter længere.

Eftermiddagen er blevet længere

Selvom det er årets korteste dag, betyder det dog ikke, at det er i dag, Solen hverken står senest op eller går tidligst ned.

På grund af Jordens hældning og den måde, Jorden roterer om Solen på, gik Solen tidligst ned 14. og 15. december. Måske har vi ikke opdaget det her i det grå decembervejr, men eftermiddagene er allerede nu blevet lysere. Siden 15. december har vi 'vundet' lidt over to minutter.

Selvom det er vintersolhverv i dag, så er eftermiddagene allerede blevet lidt lysere. Til gengæld oplever vi først den seneste solopgang om en uge - 29. december. Samlet set går det dog mod lysere tider fra i dag. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Vi skal dog vente nogle dage endnu, før vi atter går mod en lysere morgen. Først 30. december bliver det atter lysere om morgenen. Da vil Solen stå op to minutter senere end i dag, men med en seks minutter senere solnedgang vil dagslængden om en god uges tid være tiltaget med næsten fire minutter.

Vinteren begynder i dag

Vintersolhvervet er astronomisk set også starten på vinteren.

Selvom det ifølge kalenderen er vinter fra december til februar, er vinteren astronomisk set defineret som at gå fra vintersolhverv til forårsjævndøgn sidst i marts måned.

Selvom Solen nu kommer højere på himlen, fortsætter afkølingen af den nordlige halvkugle, så temperaturerne fortsætter med at falde.

Det sker i lidt over en måned endnu.

Januar og februar er således årets to koldeste måneder, og i perioden 1961-90 har den koldeste uge været omkring uge syv midt i februar. Først herefter bliver det igen varmere. Til den tid vil dagen være tiltaget med over tre timer.