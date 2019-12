Se billederne: I dag er det 20 år siden Østjylland blev ramt af århundredets orkan

De fleste kan huske, hvor de var den 3. december 1999. Dagen, hvor den værste orkan i 100 år ramte Danmark.

Værst gik det ud over Sønderjylland og Vestjylland, hvor træerne i hele plantager væltede som tændstikker. Men også Østjylland blev ramt hårdt. Elmaster væltede, træer spærrede veje, toge blev evakueret, tage fløj af og hele bygninger blev blæst omkuld.

Vi har samlet billederne fra orkanens ødelæggelser dengang.

Stormen den 3. december 1999 gik hårdt ud over denne lade ved Horsens Fjord.

Et helt tag fløj af og landede flere hundrede meter væk i træer og på en gangsti. Heldigvis blev ingen ramt.

Elmaster måtte give efter for presset fra stormen.

Træerne knækkede som tændstikker flere steder i Danmark under stormen. Her gik det hårdt ud over et busskur i Silkeborg.

Denne mand står foran det sammenkrøllede bliktag, som under stormen fløj hen over hans bolig. Hele taget fra den 200 kvadratmeter store lagerhal fløj over en børneinsitution, inden den landede på en gangsti.

Taget indtil halmen blev taget med af stormen.

I skovene omkring Silkeborg måtte en del træer lade livet efter stormen. Det førte flere ulykker med sig, men helt mirakuløst omkom ingen i Silkeborg.

På Gyllingnæs blev en 150 år gammel lade blæst helt omkuld af orkanen.

På en gård nær Randers betød orkanen, at en brand i en stald overtændte fuldstændig. Flere hundrede grise indebrændte.

En elmast spærrer vejen og ledningerne udgør en fare i orkanen om aftenen den 3. december. Redningsarbejdere har derfor valgt ikke at nærme sig ledningerne, mens vinden fortsat er stærk. I stedet har man valgt helt af afspærre vejen resten af natten.

Orkanen førte også væltede elmaster med sig. Her er en lygtepæl bukket under for presset i det centrale Aarhus.

På et bådeværft i Randers sloges redningsfolkene efter stormen helt usædvanligt med både ild og vand samtidig. Orkanen havde oversvømmet hele området, så de nødstedte måtte reddes i robåd. Samtidig var noget elektrisk kortsluttet og havde startet en brand på værftet.

Dagen efter orkanen blev det klart, at Aakær Gods ved Odder havde mistet omkring 1000 tagsten. Herefter gik et større arbejde med at tætne taget i gang.

Det var kun en halv time siden, at beboerne havde forladt middagsbordet, da en trætop kom bragende ind gennem vinduet. De store grene smadrede ruden og gav beboerne en ordentlig forskrækkelse.