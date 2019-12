Der mangler kun 11 millimeter - 2019 bliver formentlig det vådeste år nogensinde

Vådt, vådere, 2019. At det har regnet ualmindelig meget i løbet af året kommer nok ikke bag på mange - men de knap så tørre tal afslører nu også, at vi er snublende tæt på en ny, dansk nedbørsrekord for året som helhed.

Fredag formiddag mangler der blot 11 millimeter, før året 2019 kan skrive sig ind på en førsteplads over de vådeste år, der er målt i Danmark siden 1874, hvor de landsdækkende nedbørsmålinger startede.

Med hele 895 millimeter fra 1. januar til og med 19. december er vi 10 millimeter under rekorden på 905 millimeter, som blev målt for 20 år siden i 1999.

VÅDESTE ÅR I DANMARK De 10 vådeste år i Danmark siden 1874: 1999 (905 mm)

2015 (904 mm)

2019 (895 mm)*

1994 (881 mm)

2007 (866 mm)

2002 (864 mm)

1998 (860 mm)

1980 (857 mm)

1981 (853 mm)

1927 (850 mm)

2017 (849 mm)

*Målt til og med 19. december.

Normalt falder der 712 mm i løbet af et år i Danmark (1961-90 normalen).

Selv hvis der ikke faldt en dråbe regn mere i løbet af årets sidste 11 dage, så ville 2019 ende som det tredjevådeste år, målt i Danmark.

Men der er mere regn på vej, selvom weekenden bliver overvejende tør. Allerede søndag aften åbner himlen sig igen, når regn og byger skal passere Danmark fra sydvest.

Lillejuleaften skal et lavtryk passere tæt forbi landet, og selvom der naturligvis er en vis usikkerhed forbundet med prognoserne, så kan dagen meget vel blive en temmelig våd fornøjelse flere steder.

Det vil især gælde i den vestlige del af landet, hvor der kan falde over 10 millimeter regn flere steder, mens man slipper mere nådigt længere mod øst. I juledagene - som mest bliver grå - kan der også komme regn af og til, selvom det ikke bliver i store mængder.

Samlede nedbørsmængder frem til tirsdag klokken 18. Der er en reel mulighed for, at 2019 bliver det vådeste kalenderår, der er målt i dansk vejrhistorie, hvilket vil sige siden 1874. Foto: TV 2 Vejret

Selvom perioden mellem jul og nytår ser en smule mere stabil ud, så er der også prognoser, der antyder, at fronter med regn vil bevæge sig gennem landet et par dage før nytår. Sammenholder man de forskellige prognoser fra det fælles europæiske regnecenter, ECMWF, fredag formiddag, så viser gennemsnittet af dem, at vi på landsplan får mellem 10 og 13 millimeter resten af året.

Dermed bliver det et tæt kapløb med 1999, men det bliver med en reel mulighed for, at 2019 bliver det vådeste år, der er målt i dansk vejrhistorie.

Rekordvåd marts - og rekordvådt efterår

Allerede i marts blev årets første nedbørsrekord en realitet. Med 106 millimeter blev marts i år den vådeste, der er målt siden 1874 - og slog den tidligere rekord fra 1978 med seks millimeter.

Senest er efteråret gået helt i vasken, og med hele 349 millimeter på landsplan blev efteråret 2019 det vådeste, der er registreret i dansk vejrhistorie, og det overgik den hidtidige rekord på 327 millimeter fra 1967 med 22 millimeter.

Derudover er der, siden juli, i hver måned faldet mere regn end normalt.

Selv hvis 2019 skulle blive det vådeste kalenderår, der er målt i Danmark, så bliver det ikke den vådeste 12-måneders periode. Rekorden for mest regn i løbet af 12 måneder er hele 1084 millimeter, hvilket blev målt fra august 2006 til juli 2007.

Samtidig bliver 2019 med stor sandsynlighed også det fjerdevarmeste år, der er målt i Danmark.