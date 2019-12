Mere lys i en mørk tid: Kommune slukker ikke gadelyset

Normalt slukkes gadelysene i store dele af Norddjurs Kommune om natten. Det er faktisk kun i centrum af hovedbyen Grenå, at der er lys tændt hele natten. Men det bliver der lavet om på i år.

Vi håber, I vil sætte pris på lidt mere lys over land, når I skal hjem fra julemiddagen eller få øje på lunten til fyrværkeriet den 31. december. Norddjurs Kommune

For henover jul og nytår har kommunen besluttet, at gadelyset ikke skal slukke.

- Det vil sige, at fra den 23. december og frem til først kommende hverdag efter nytår tænder gadelysene ved solnedgang og slukker ved solopgang (de steder, hvor dette er muligt at styre centralt), skriver Norddjurs Kommune på Facebook.

Har udvidet initiativet

Torsdag den 2. januar 2020 stilles lysene så tilbage til normale tændtider.

Skemaet her illustrerer tændtiderne af gadelyset i Norddjurs Kommune. Foto: Norddjurs Kommune

- Vi håber, I vil sætte pris på lidt mere lys over land, når I skal hjem fra julemiddagen eller få øje på lunten til fyrværkeriet den 31. december, skriver Norddjurs Kommune.

Også sidste år var der mere gadelys sidst på året i Norddjurs. Her var det dog kun juleaften og nytårsaften, at gadelyset ikke slukkede.

Det fortæller formand for Miljø- og teknikudvalget, Jens Meilvang (LA), til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Top 10: Her er vores mest læste historier i 2019

Påvirker ikke økonomien

Beslutningen om at lade lyset være tændt er ifølge ham blevet drøftet i udvalget, og så er der lavet en mundtlig aftale mellem medlemmerne.

Det at holde lyset tændt koster så lidt, at det ikke påvirker kommunens økonomi synderligt. Jens Meilvang (LA), byrådsmedlem

- Det er en så lille sag, at den ikke har været decideret oppe som et punkt i byrådet, siger han.

- I forhold til økonomien så er det dyreste faktisk, at der nogle steder skal en mand ud manuelt og tænde lyset. Det at holde lyset tændt i de få dage koster så lidt, at det ikke påvirker kommunens økonomi synderligt, slår han fast.

På kommunens Facebook-side er langt de fleste da også positiv over for initiativet.

Opbakning til ordningen

- Tak! Det er ikke nemt at finde til Åstrup, når det er mørkt, skriver en bruger.

- Dejligt. Ville bare ønske, det var sådan hele året i weekenden. Ville være mere trygt, når man har unge mennesker, der bevæger sig rundt i nattelivet. Men glædes klart over dette tiltag, supplerer en anden.

Læs også Lars fra Hertha har én stor drøm: At finde kærligheden

De negative røster på Facebook går mest på økonomien, og om det overhovedet er nødvendigt.

Under alle omstændigheder sker det i hvert fald i år.