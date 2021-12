Mens alle snakker om varianter og vacciner, har forskere taget kvantespring

Men effekten afhænger også af, hvornår behandlingen med de antivirale stoffer bliver givet. For udfordringen er at få testet de syge og startet behandlingen i tide for at forhindre lungebetændelse.

At stille simple spørgsmål til noget meget kompliceret

Her kommer vi ind på det spørgsmål, som artiklen starter med: Hvorfor virker behandlingen med de antivirale stoffer ikke? Det er det, som Jens Lundgrens' amerikanske venner kalder "The Scandinavian Way" - at stille simple spørgsmål til noget meget kompliceret.

For det var nemlig de spørgsmål, som gjorde, at Jens Lundgrens team i april stod med en ny opdagelse - som to forskerhold uafhængigt af hinanden kunne præsentere for omverdenen med to dages mellemrum i juni.