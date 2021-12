Epidemikommissionen løfter corona-risiko nationalt

- Generelt er risikoen for smitte 2,6 gange højere blandt de uvaccinerede grupper over 12 år i forhold til vaccinerede i uge 48.

- Risikoen for alvorlige sygdomsforløb med behov for indlæggelse var i uge 47 4,2 gange højere for uvaccinerede over 12 år i forhold til vaccinerede, står der i vurderingen.

Høj smitte blandt skolebørn

Der bliver også peget på, at der er høj smitte blandt 6-11-årige skolebørn. Her var incidensen i uge 48 på 1959.

- Det svarer til at cirka to procent af aldersgruppen blev smittet i uge 48.