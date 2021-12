Ærgerligt tidspunkt: Borgmester har fået corona

Faktisk var han lige ved at gå hen for at få taget en kviktest, for han syntes, svaret på PCR-testen var længe undervejs, men endelig fik han svar.

- Lige som jeg skulle til at rejse mig, kom der svar, og så har man jo været vant til, at der står ”ikke påvist”, siger borgmesteren, der dog tydeligt kunne mærke på sin krops reaktion, at ordlyden var en anden; ”påvist”.

Vågnede med feber fredag

En anden reaktion fra kroppen oplevede han også fredag morgen, efter han torsdag aften i al hast havde forladt bestyrelsesmødet.

Her vågnede han nemlig med let feber.

- Jeg troede ellers først, at det måske var en falsk positiv, men da jeg så havde 38,5 i feber i morges, kunne jeg godt se, at den var god nok, siger Uffe Jensen, der ellers fortæller, at han har det godt nok.

Da TV2 Østjylland taler med ham fredag eftermiddag, er han ved at afslutte dagens arbejde, som har budt på tre møder – i dagens anledning via en skærm.

- Det kniber med, at jeg kan smage kaffen, men ellers har jeg det fint, siger borgmesteren.

Misser afslutningen som borgmester

Han er dog ærgerlig over, at han bliver ramt lige nu. Efter kommunalvalget i november står det klart, at han til nytår må overlade borgmesterstolen til Lone Jakobi (S), som også som nuværende viceborgmester må lede byrådsmødet på mandag.

Det skulle ellers være Uffe Jensens sidste gang i den rolle, ligesom ugerne op mod jul skulle byde på en del afsluttende møder for ham som afgående borgmester.