Borgmester smittet med corona

- Jeg har fået corona. Jeg er straks taget hjem og er gået i selvisolation.

Sådan indleder Torben Hansen (S) tirsdag et Facebook-opslag om, at han desværre er blevet smittet med coronavirus.

Han oplyser yderligere, at han er vaccineret og har forsøgt at holde afstand og spritte af, som anbefalingerne foreskriver.

Efter omstændighederne vurderer Torben Hansen, at han har det godt, men at han vil være på "nedsat kraft i nogle dage".

- Min største bekymring er, om jeg har bragt smitten videre, trods afstand, håndsprit, udluftning mm. Det vil gøre mig meget ked af det.

- Det er vigtigt, at vi alle står sammen for at få bremset smittekæderne, og vi kan komme tilbage til det normale liv, som vi alle savner, skriver borgmesteren i opslaget.



I kommentarfeltet under opslaget ønsker mange af hans følgere ham god bedring.

For godt en uge siden måtte også Aarhus' genvalgte borgmester Jacob Bundsgaard (S) melde ud, at han var blevet smittet. Det betød en uges isolation, så han først tirsdag har kunnet komme tilbage på borgmesterkontoret på Aarhus Rådhus.

Coronasmitten har i de seneste uger buldret frem over store dele af Danmark. Tirsdag middag blev det meldt ud, at 4.148 var blevet testet positive for coronavirus i det foregående døgn.