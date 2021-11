Borgmester mister flere tusinde stemmer

Allerede inden alle stemmer var talt op i det randrusianske, greb den nuværende borgmester mikrofonen og fortalte fra en scene, at han med opbakning fra Venstre, SF, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti er klar til endnu en periode som borgmester.



- Vi synes alle sammen, at det er rigtig, rigtig godt for Randers kommune, at det er en bred konstituering, sagde Torben Hansen natten til onsdag.

Den brede konstituering lykkedes trods et svækket Socialdemokratiet. Som parti gik Socialdemokratiet 3,6 procentpoint tilbage i Randers. Det kan blandt andet tilskrives Torben Hansens nedtur.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra den genvalgte Randers-borgmester, men uden held.