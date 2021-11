Bred aftale: Borgmesteren fortsætter i Randers

Torben Hansen (S) ser ud til at fortsætte som borgmester i Randers. Allerede inden alle stemmer er talt op i det randrusianske, har den nuværende borgmester taget mikrofonen og fortalt, at han med opbakning fra Venstre, SF, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti er klar til endnu en periode som borgmester.

- Vi synes allesammen, at det er rigtig, rigtig godt for Randers kommune, at det er en bred konstituering, siger Torben Hansen, der dog ikke vil svare på yderligere spørgsmål, før de har fået det nedfældet på papir.

Det betyder også, at de lokallister, der ellers har stået ganske stærkt i kommunen, kan stå helt udenfor indflydelse.

I skrivende stund er det kun 88 procent af stemmerne, der er talt op, men resultatet flytter sig næppe nævneværdigt. Socialdemokratiet har fået en tilbagegang på 3,6 procent, mens Konservative lige som i mange andre kommuner har fået fremgang.

Derudover er det værd at bemærke Østbroen, som lige nu står til 7,6 procent af stemmerne – men de kan altså stå helt udenfor indflydelse, da de etablerede partier som nævnt er gået sammen.

Artiklen opdateres løbende. Indtil da kan man følge med på Live-bloggen.