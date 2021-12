Omikron har særligt fat i unge i 20’erne, viser ny rapport

Det er dog ikke en endelig konklusion, da der er brug for yderligere undersøgelser, lød det.

Den udmelding forholder Randrup sig kritisk over for, for Omikron-varianten er fortsat ny, og undersøgelserne har endnu ikke fået en fuldstændig forståelse af den nye coronavariant.

- Pressen fanger de første par linjer, som siger, at den ikke er så alvorlig. Det kan også være, at det er rigtigt. Vi ved det bare ikke. Vi er nødt til at agere ud fra den antagelse, at den er ligesom de andre varianter, lyder det fra Allan Randrup.

Ikke bekymret for julen

Med en voksende variant og juleaften to uger væk kan der herske tvivl om, hvorvidt det er sikkert at holde juleaften med hele familien.

Allan Randrup mener dog, at man godt kan samle sig om juletræet i de danske stuer – hvis bare man er forsigtig.