460.000 har fredag fået tilbud om et tredje stik

Tre millioner inden jul

Sundhedsstyrelsen oplyste tidligere fredag, at potentielt op mod tre millioner borgere vil være inviteret til revaccination inden jul.

Målet er, at vaccinerede mellem 40 og 65 år inden længe kan forvente at få en invitation til det tredje stik, lød det. Det fortalte Helene Probst, som er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- I lyset af det, vi står i nu, så har vi haft en drøftelse med vores faglige ekspertgruppe om at fremrykke revaccination for de grupper, der har en øget risiko for at få et alvorligt forløb, sagde Helene Probst.

Derudover bliver der også skruet op for testindsatsen i den kommende uge.