Slut med øl efter midnat: - Det er en tilvænningssag

Et af de steder, der vil mærke forbuddet, er Circle K i Aarhus V. Her er souschef Anne Holm ikke bekymret for de nye restriktioner.

- Vi har prøvet det en gang før. Det gik fint, så nu gør vi det igen. Det er ikke noget, jeg har noget imod. Det er en tilvænningssag, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Automatisk system

På alle kædens tankstationer er kassesystemet blevet opsat således, at alkohol ikke længere kan bippes ind, når klokken har passeret 12.